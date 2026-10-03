Reggio Emilia, aggredì tre persone al benzinaio: trovato impiccato in cella

Mena Istafanous aveva 26 anni ed era affetto da problemi psichiatrici

È stato trovato morto in carcere nella serata di venerdì Mena Istafanous, il 26enne affetto da problemi psichiatrici che la scorsa domenica aggredì tre persone nei pressi dei distributore di benzina Ego a Cervarolo a Reggio Emilia. Il giovane è stato trovato impiccato nella sua cella nel carcere emiliano. Lo scorso 27 settembre aveva aggredito con un cacciavite una donna di 66 anni presso il benzinaio e aveva poi investito due persone con l’auto due persone, una 24enne e un 49enne, che stavano soccorrendo la donna.

“Mi hanno chiamato stanotte dalla penitenziaria: ora cercheremo di capire cosa sia successo“, ha detto a LaPresse il legale del giovane, avvocato Franco Beretti. “In attesa di capire se è stata disposta l’autopsia, come atto dovuto, posso solo aggiungere che la famiglia è distrutta dal dolore: ora cercheremo di fare il possibile per restituire il corpo alla famiglia il prima possibile per dargli l’ultimo saluto”, ha concluso.