Madre e figlia avvelenate a Pietracatella, Reddit cancella Ip dopo 100 giorni: resta giallo su ricina

Reddit cancella automaticamente dopo 100 giorni gli indirizzi Ip raccolti dalla piattaforma, fatta eccezione per quello utilizzato per la creazione dell’account. È quanto prevedono le linee guida ufficiali del social news americano, un elemento che assume rilievo nell‘inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita a Pietracatella, dopo le indiscrezioni circolate sull’individuazione negli Stati Uniti dell’Ip di un computer dal quale sarebbe partita una ricerca sulla preparazione della tossina. La notizia non ha trovato conferma negli inquirenti. “Non ci sono risposte di nessun genere sulla ricina”, ha chiarito la procuratrice della Repubblica di Larino, Elvira Antonelli, riferendosi sia alle informazioni circolate sugli indirizzi Ip e sui computer sia agli accertamenti scientifici in corso al Robert Koch-Institut di Berlino. Le regole di Reddit, come conferma a LaPresse Giovanni Alfonso, consulente informatico di Gianni Di Vita (parte offesa) incaricato dal difensore Vittorino Facciolla, prevedono che le forze dell’ordine possano chiedere la conservazione dei dati prima della loro ordinaria cancellazione. Se questo non avviene entro il periodo previsto, l’Ip utilizzato per pubblicare uno specifico contenuto non è più disponibile presso la piattaforma, anche se il post continua a essere visibile.

Diverso è l’Ip utilizzato per creare l’account, escluso dalla cancellazione automatica dopo 100 giorni: quel dato indica però la connessione utilizzata al momento della registrazione e non necessariamente quella dalla quale è stato successivamente pubblicato un messaggio. Tra i contenuti finiti all’attenzione sul web c’è un post pubblicato su Reddit alle 2.13 del 25 dicembre 2025 dall’account “Expensive_Estate1897”, nel quale si chiedeva dove fosse possibile ottenere “veleni ad azione rapida”, con riferimenti anche alla ricina. Non risulta finora accertato alcun collegamento tra quel post e l’avvelenamento delle due donne. Nelle ultime ore è stata inoltre rilanciata un’altra conversazione Reddit, diversa dalla precedente e risalente al luglio scorso, nella quale un utente chiedeva indicazioni su un veleno da utilizzare per far morire un personaggio di fantasia senza che gli investigatori riuscissero facilmente a identificarlo. Tra le risposte compariva anche la ricina. Anche per questa conversazione non risultano al momento collegamenti accertati con Pietracatella. Sono comunque in corso accertamenti sulle tracce digitali e sui contenuti online segnalati alla piattaforma americana. Le regole di conservazione di Reddit non escludono inoltre che eventuali dati informatici possano essere acquisiti dagli investigatori attraverso fonti diverse dalla piattaforma. Intanto oggi, sabato 3 ottobre, non ci sono state nuove sommarie informazioni testimoniali in Questura a Campobasso. Gli ascolti riprenderanno la prossima settimana. L’inchiesta per duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico resta a carico di ignoti.

Chiesto supporto Fbi per accertamenti su ricerche online su ricina

È stato chiesto anche il supporto investigativo dell’FBI, la polizia federale statunitense, nell’ambito degli accertamenti informatici sulle ricerche online relative alla ricina. È quanto apprende LaPresse da fonti qualificate. La richiesta di collaborazione alle autorità statunitensi riguarda il filone degli approfondimenti sulle tracce digitali e sui contenuti comparsi sulla piattaforma americana Reddit. Il coinvolgimento dell’Fbi negli approfondimenti sulle ricerche online conferma che il filone delle tracce digitali è oggetto di accertamenti anche attraverso la collaborazione con le autorità statunitensi.