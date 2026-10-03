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sabato 3 ottobre 2026

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La Finanza sequestra 19 piantagioni di cannabis in Calabria

LaPresse
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La Guardia di Finanza ha individuato e sequestrato 19 piantagioni di canapa indiana in diverse aree montuose della Calabria. L’operazione, condotta nell’ultimo bimestre, ha portato al sequestro complessivo di 5.550 piante. I controlli si sono concentrati nelle zone più impervie e ricche di vegetazione, considerate particolarmente esposte alla coltivazione di cannabis. Secondo le stime della Guardia di Finanza, una volta mature e lavorate, le piante avrebbero potuto generare oltre 8,3 milioni di euro dalla vendita dello stupefacente.