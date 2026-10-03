Investito da vapore in caseificio, morto l’operaio di 27 anni ustionato in un’azienda di Borso del Grappa

Non ce l’ha fatta Daniele Gremes, 27 anni di Borgo Valsugana, in Trentino. Il giovane è morto all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto all’interno del caseificio Eurial Italia a Borso del Grappa. Secondo una prima ricostruzione della procura, che ha aperto un fascicolo di indagine, il ragazzo sarebbe stato investito da una violenta ondata di vapore acqueo fuoriuscita per il presunto cedimento di una tubatura. Gravemente ustionato, l’operaio è stato soccorso dai colleghi e trasferito in ospedale in gravissime condizioni. Dopo quasi due giorni di agonia è deceduto.