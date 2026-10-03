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sabato 3 ottobre 2026

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Blitz antidroga a Varese: sequestrata cocaina aromatizzata alla frutta

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La Guardia di Finanza di Varese ha sequestrato complessivamente 19 chili di cocaina, parte della quale miscelata con metanfetamine e aromatizzata artificialmente: la droga era disponibile ai gusti fragola, uva, cocco e melone. Alcuni panetti riportavano l’immagine di Superman. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche 49 chili di marijuana, 1,9 chili di hashish, eroina, Lsd, ecstasy e 6.600 euro in contanti. Tre le persone arrestate: una coppia di cittadini spagnoli di 55 anni e un italiano di 34 anni residente in provincia di Varese. Secondo gli investigatori, lo spaccio dell’intero carico avrebbe fruttato oltre cinque milioni di euro.