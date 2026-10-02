Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli, il critico d’arte in condizioni stabili: resta in terapia intensiva

Continua a essere ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Gemelli di Roma, Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura, a quanto apprende LaPresse, è in condizioni stabili. Sgarbi è ricoverato nel nosocomio romano da mercoledì sera per un’insufficienza respiratoria. Nel pomeriggio di giovedì la figlia di Sgarbi, Evelina si è recata al Gemelli per fare visita al padre.

La figlia Evelina: “Sconvolta, circondato da persone che lo hanno esibito tutta estate”

“Sono sconvolta. L’ho trovato in una condizione di sofferenza estrema, che mi ha devastato la mente e che rimarrà in modo indelebile conficcata nel mio cuore”, ha affermato in una nota la figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina Sgarbi. “Purtroppo il mio grido di dolore non è stato ascoltato in tempo – prosegue Evelina Sgarbi – e io oggi mi ritrovo con mio padre in rianimazione circondato dalle stesse persone che lo hanno trascinato ed esibito tutta l’estate, incuranti dello stress e della fatica immane a cui hanno sottoposto un fisico già fortemente debilitato da tutte le patologie in corso. Ed ora cosa posso fare per poter salvare mio padre?”.