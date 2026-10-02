Setta spirituale in Val di Susa, abusi sulle adepte e su minori: fermato il maestro yoga Bruno Malatesta

Avrebbe approfittato delle sue vittime, per lo più donne con malattie o condizioni particolari di sofferenza per abusarne sessualmente e psicologicamente, costringendole a fare voto di obbedienza e povertà per dare alla comunità i loro averi e rendendole schiave. I carabinieri di Torino, coordinati dalla procura retta da Giovanni Bombardieri, hanno scoperto una setta pseudo spirituale creata ad Almese, nella bassa Val Susa. Un luogo di orrore con al centro Bruno Malatesta, 59 anni, “maestro yoga ed esperto formatore” che, dietro ai corsi di yoga, meditazione e arti marziali, aveva creato una comunità avvicinando persone con vulnerabilità e reclutandole all’interno di quello che gli inquirenti definisco “un rigido sistema di assoggettamento psicologico, fatto di violenze, coercizione lavorativa e abusi sessuali”. Il 59enne avrebbe esercitato un controllo totale sulle donne, da lui definite ‘monache’ o ‘adepte’, tramite la manipolazione psicologica, proponendo presunte terapie sciamaniche o rituali che avrebbero a suo dire alleviato le loro sofferenze o, addirittura, guarirle.

Le vittime della setta scoperta dall’operazione ‘Asmodeo’ secondo quanto emerso dalle indagini – sarebbero state scelte con attenzione visto che spesso erano malate o avevano delle problematiche e quindi più manipolabili anche dagli stessi collaboratori del ‘Maestro’, due donne e un uomo, indagati in stato di libertà. Le due collaboratrici – una con il ruolo di ‘Maestra’ e l’altra psicologa professionista il cui ruolo è al momento oggetto di approfondimento da parte degli investigatori – gestivano la setta sul piano logistico. Il collaboratore, ‘Monaco’ e massoterapista, eseguiva delle presunte ‘terapie sessuali’ a pagamento solo su clienti di sesso femminile, sfruttando momenti di lutto o fragilità. Malatesta avrebbe avuto tra le sue vittime anche minori: il 59enne destinatario della custodia cautelare in carcere, che si era autoproclamato ‘il prescelto’ poiché in contatto con la ‘Madre Divina’, violentava anche delle minorenni facendo passare gli abusi come presunte ‘terapie purificatrici’.

Le indagini, iniziate nel marzo 2024 e ancora ora in corso, hanno ricostruito in parte l’orrore. Oltre ai reati contestati dalla Procura di Torino di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata Malatesta è accusato anche di truffa aggravata ai danni dello Stato: avrebbe finto di avere difficoltà a camminare, truffando l’Inps e percependo oltre 80.000 euro a titolo di pensione di invalidità.Noto sui social e sul web, Malatesta risulta nell’elenco dei giudici nazionali del Settore Nazionale Ginnastica Yoga Csen. “Docente Nazionale di Eccellenza e Formatore Discipline Olistiche e Bionaturali CSEN, Maestro Esperto di Arti Marziali Indiane e Dhanurveda, Maestro e Docente Nazionale di Riequilibrio Bioenergetico con i Cristalli” ha iniziato il suo “percorso di studio e di apprendimento della disciplina yoga direttamente in India dove frequenta i monasteri Himalayani e gli Ashram fondati dal suo Guru Paramahansa Yogananda”, si legge nella scheda di presentazione online. Al momento sono ancora in corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando altre possibili vittime della setta, oltre alle diverse decine già individuate.