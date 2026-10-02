Salerno, diffuse le foto dell’aggressore che accoltellò una 23enne

È stata diffusa la foto del presunto autore dell’aggressione a una ragazza di 23 anni, lo scorso 23 settembre a Salerno. Le attività per identificare il responsabile sono tuttora in corso, fa sapere la Procura di Salerno, diretta da Raffaele Cantone, che ha autorizzato la diffusione delle foto, invitando chiunque abbia informazioni utili a mettersi in contatto con la questura, telefonando al numero del centralino 089.613111 o recandosi presso gli uffici della Caserma ‘Pisacane’, in via Sant’Eremita. È inoltre possibile utilizzare anche la app YouPol per effettuare le segnalazioni.

Era stata ricoverata e poi dimessa con prognosi di 21 giorni

La ragazza era stata aggredita alle spalle, lo scorso 23 settembre, in largo San Tommaso D’Aquino, nel centro storico, intorno alle 21.30. Sul posto erano giunti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Sul posto gli agenti hanno trovato la donna che era stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso presso il locale pronto soccorso, dove riceveva le necessarie cure, anche con trasfusioni di sangue. Il giorno successivo, la donna è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. La ragazza aveva riferito di esser stata immotivatamente aggredita spalle, nei pressi del luogo dove era stata soccorsa, da uno sconosciuto, che le ha sferrato calci e pugni, per poi accoltellarla alla nuca. Gli approfondimenti investigativi condotti da parte della Squadra Mobile Salerno e coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di individuare il presunto autore.