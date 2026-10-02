Pioltello, sparatoria nella notte: grave 30enne

Una sparatoria si è verificata nella notte tra giovedì e venerdì a Pioltello, a pochi chilometri da Milano. Un 30enne di origini peruviane è stato ferito alla schiena da un colpo di arma da fuoco, in via Francesco Cilea, poco prima della mezzanotte. La vittima, incensurata, è stato soccorso dal personale di Areu 118 e trasferito in codice rosso nell’ospedale San Raffaele di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pioltello che stanno conducendo le indagini per chiarire i contorni della vicenda.