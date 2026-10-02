Sciopero generale 2 ottobre 2026, oggi a rischio trasporti scuola e sanità

Oggi, 2 ottobre 2026, sciopero generale di 24 ore contro il carovita indetto dalla Confederazione sindacale lavoratori europei (Csle): coinvolti i settori di scuola, sanità e trasporto ferroviario ma anche i comparti marittimo e metalmeccanico e gli enti locali. Il trasporto ferroviario è interessato dall’agitazione per tre ore, dalle 11 alle 14. Fonti vicine al Gruppo FS spiegano che non ci saranno impatti dallo sciopero odierno. Tutti i convogli viaggeranno regolarmente.

Nella sanità garantiti servizi minimi essenziali e urgenze di pronto soccorso

Nel comparto sanità sono a rischio le visite in strutture pubbliche. Tuttavia, come sempre in caso di sciopero, le prestazioni considerate servizi minimi essenziali e le urgenze di pronto soccorso sono garantite. L’agitazione però può influire su visite programmate, esami di laboratorio e attività amministrative delle Asl.

I motivi dello sciopero

“I motivi dello sciopero sono per un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari, della tassazione feroce attuale; per un aumento degli stipendi per permette alle persone di affrontare il costo della vivibilità quotidiana – si legge sul sito della Csle -; per l’avvio verso un indipendenza energetica che ci permetta di essere meno dipendenti da altre nazioni; e per una politica che incoraggi la crescita delle aziende italiane, agricole e non.