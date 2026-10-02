Modena, auto sulla folla: per i periti del Gip El Koudri era capace di intendere e volere

Salim El Koudri può sostenere il processo e al momento dell’investimento non avrebbe avuto un condizione psichica tale da compromettere e la capacità di intendere e di volere. È quanto emerso nell’incidente probatorio davanti alla Gip del tribunale di Modena, durante il quale, per tre ore, i periti Matilde Forghieri e Giuseppe Sartori hanno illustrato le loro conclusioni cliniche riportate poi negli atti. Secondo gli esperti, non ci sarebbe un rapporto tra la sintomatologia dell’indagato e la condotta del 16 maggio, quando al volante di una Citroen C3 travolse alcuni pedoni sulla via Emilia, in centro a Modena.

Otto persone rimasero ferite, e Monica Esposito, di 55 anni, morì in ospedale dopo due mesi. L’udienza è durata circa tre ore ed El Koudri, accompagnato dalla Penitenziaria, era presente in aula con il suo difensore Fausto Gianelli, che ha prodotto le relzioni dei consulenti di parte da lui nominati. In aula c’era Angelo Ciccarelli, marito di Esposito.

Modena (Foto LaPresse)

I periti: “El Koudri era in grado di comprendere le proprie azioni”

I periti avrebbero confermato che El Koudri era in grado di “comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi”. Nella valutazione viene indicata una “fragilità narcisistica”, insieme alla presenza di una elaborazione dell’azione e di sentimenti di odio, rabbia e rivalsa. Elementi che, secondo gli specialisti, non avrebbero però compromesso la comprensione della realtà. I problemi psichici erano già emersi in precedenti accessi al Centro di salute mentale. La sintomatologia, tuttavia, non avrebbe raggiunto un livello tale da alterare le sue capacità al momento dell’investimento. Le conclusioni della perizia saranno ora acquisite agli atti e valutate nel procedimento del caso.