Campobasso, maxi piantagione marijuana scoperta a Salcito

Una piantagione di marijuana con oltre 1.560 piante, estesa su più di due ettari e nascosta all’interno di una vasta area boschiva demaniale, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Salcito, in provincia di Campobasso. Secondo le stime delle Fiamme Gialle, la marijuana che avrebbe potuto essere ricavata dalla coltivazione avrebbe generato sul mercato illecito profitti per circa due milioni di euro. La piantagione è stata individuata nell’ambito delle attività di monitoraggio condotte dai finanzieri del Comando provinciale di Campobasso e del Reparto Aeronavale Abruzzo. L’operazione, alla quale hanno partecipato il Gruppo di Campobasso, la Sezione Aerea di Pescara e il Reparto Aeronavale Molise, ha interessato un’area adiacente al torrente Verrino. Le oltre 1.560 piante di cannabis indica erano disposte “in filari ordinati e regolari” e, riferisce la Guardia di Finanza, si trovavano “in avanzato stato di fioritura e pronte per la mietitura”. La coltivazione era inoltre alimentata costantemente attraverso “un articolato ed esteso impianto di irrigazione”. Le piante e l’impianto sono stati sequestrati. Su disposizione della Procura di Campobasso, che coordina le attività investigative, la cannabis è stata successivamente distrutta e l’area ripristinata. Sono ora in corso le indagini per individuare i soggetti che hanno realizzato e gestito la coltivazione. Per la Guardia di Finanza l’operazione ha sottratto al mercato illecito “un rilevante quantitativo di marijuana”.