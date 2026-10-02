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venerdì 2 ottobre 2026

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Alitalia, 14 assoluzioni per il crack: anche Montezemolo

Alitalia, 14 assoluzioni per il crack: anche Montezemolo
Luca Cordero di Montezemolo (Foto Vincenzo Livieri/LaPresse)
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Il collegio ha stabilito che “il fatto non sussiste”

Assolti dal Tribunale di Civitavecchia con formula piena l’ex ad di Alitalia Luca Cordero di Montezemolo e altri tredici imputati nel processo per bancarotta fraudolenta e reati societari. Il collegio ha stabilito che “il fatto non sussiste“, per le accuse legate alla gestione tra il 2014 e il 2017 della compagnia, dichiarata insolvente nel 2017.

Nessuna responsabilità penale è imputabile ai vertici“, hanno commentato i difensori, sottolineando che “la verità è emersa con chiarezza”. Esclusa ogni colpa anche per la società Alitalia Sai quando era in amministrazione straordinaria. Assolti anche gli ex ad Silvano Cassano e Marc Cramer Ball, l’ex Cfo Duncan Naysmith, James Hogan, Claudio Rosati, Roberto Colaninno.

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