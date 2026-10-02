AI, alla Fondazione Carlo Donat-Cattin dibattito sulla ‘Magnifica humanitas’

La prima enciclica di Papa Leone XIV, la ‘Magnifica humanitas‘, è al centro del dibattito organizzato, per oggi, venerdì 2 ottobre, al Polo del 900 in Palazzo Sal Celso, a Torino, nella sala conferenze, alle ore 17:45 dalla Fondazione Carlo Donat-Cattin. Dialogheranno tra loro, su ‘La Magnifica Humanitas – Lettera enciclica sulla custodia della persona umana ai tempi dell’intelligenza artificiale‘, l’ex direttore ed editorialista del Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli, il filosofo e teologo padre Paolo Benanti, don Bruno Bignami dell’Ufficio Pastorale e Sociale della Conferenza Episcopale Italiana e Monica Quirico, della facoltà Teologica di Torino. L’incontro sarà moderato da Alberto Chiara, già caporedattore di Famiglia Cristiana.

“L’iniziativa – si legge in una nota – è la prima di una serie di dibatti e percorsi di dialogo che la Fondazione Carlo Donat-Cattin intende avviare sul tema del primato della persona umana e della sua tutela nella società contemporanea. Essa riprende alcuni degli spunti che Papa Leone XIV indica nelle prime pagine della sua enciclica, per provare a rispondere in particolare alle sollecitazioni papali affinché non si diventi ‘maggioranza silenziosa’ di fronte ‘al futuro delle nuove tecnologie‘, come fa chi ‘rimane in attesa, osserva da lontano e spera semplicemente che tutto vada per il meglio. Proprio per questo si impongono alla nostra coscienza domande decisive, che non possono più essere eluse. Dove stiamo andando? Verso quale meta desideriamo orientarci? Quale direzione scegliere come comunità umana e come popoli?’. Una riflessione, quella proposta adesso dalla Fondazione Carlo Donat-Cattin (ispirata alla formazione e alle idee religiose, culturali e politiche dello statista democristiano cui è intitolata, leader della compente della Sinistra sociale della Democrazia Cristiana), che si inserisce nei più recenti allarmi e nelle polemiche attuali intorno agli sviluppi futuri dell’intelligenza artificiale, allarmi e polemiche sollevati addirittura da alcuni dei protagonisti internazionali dell’affermarsi dell’IA“.