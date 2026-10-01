Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli, è in terapia intensiva

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi è ricoverato a Roma, al policlinico Agostino Gemelli, in gravi condizioni.

I problemi di salute

Lo scorso anno l’ex deputato, oggi 74enne, si era ritirato dalle scene per una serie di problemi di salute, tra cui la depressione. A marzo 2025 era stato ricoverato, sempre al Gemelli. “La mia attuale malinconia o depressione è una condizione morale e fisica che non posso evitare. Come abbiamo il corpo, così ci sono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare”, aveva raccontato Sgarbi in un’intervista a Repubblica del 12 marzo 2025. “Non ne avevo mai sofferto. Mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta”.

L’ultima apparizione di Sgarbi a Ferrara

Circa una settimana fa, sui social, aveva pubblicato il video del suo intervento alla conferenza stampa di presentazione della mostra “Da Monet a Van Gogh a Kandinsky. Nuovi sguardi sulla natura e la modernità”, a Ferrara.