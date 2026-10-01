Torino, arrestato il presunto leader di una setta in Bassa Val di Susa

Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa, nel Torinese. Un uomo di 59 anni è stato arrestato con accuse che comprendono riduzione in schiavitù, maltrattamenti, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo gli inquirenti, l’uomo, che si sarebbe presentato come un «Maestro», avrebbe attirato persone vulnerabili attraverso corsi di yoga, meditazione e arti marziali, sottoponendole a un sistema di controllo psicologico. Le indagini ipotizzano violenze fisiche e psicologiche, abusi sessuali e coercizione lavorativa. Le vittime sarebbero state inoltre indotte a fare voto di obbedienza e povertà e a consegnare i propri beni.