Torino, appello carabinieri a vittime setta: "Denunciate violenze"

“Invitiamo tutti coloro che sono stati vittima di abusi e di violenze di rivolgersi alle stazioni carabinieri territorialmente competenti per denunciare”. È l’appello lanciato dal comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Torino, tenente colonnello Diego Berlingieri, in merito alla setta scoperta dai militari ad Almese, in Val di Susa. Dalle indagini, chiarisce ancora Berlingieri, è emerso come Bruno Malatesta il 59enne arrestato dai carabinieri, “promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinasse vittime vulnerabili, ospitandole all’interno della propria comunità residenziale e sottoponendole a vessazioni fisiche e psicologiche“. Sono diverse decine le vittime per il momento accertate ma le indagini sono ancora in corso e il sospetto è che le vittime possano essere molte di più.