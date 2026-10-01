Roma, controlli con metal detector a scuola: rafforzata la sicurezza

Controlli con metal detector sono stati disposti in una scuola del quartiere Casilino, a Roma, dopo una segnalazione della dirigente scolastica relativa a un possibile rischio di episodi problematici. La misura, decisa dal questore in accordo con il prefetto, ha previsto controlli agli ingressi e una presenza rafforzata della Polizia di Stato. Studenti, docenti e personale sono entrati regolarmente nelle sedi dell’istituto, senza criticità. L’intervento rientra nella direttiva congiunta dei ministeri dell’Interno e dell’Istruzione sul rafforzamento della prevenzione e della sicurezza nelle scuole.