Riduzione in schiavitù e violenza sessuale: scoperta una setta nel Torinese, arrestato 59enne

L’uomo avrebbe avvicinato persone vulnerabili promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale

Riduzione in schiavitù, maltrattamenti, violenza sessuale. Sono alcune delle accuse rivolte a un 59enne, arrestato dai carabinieri del Comando Provinciale di Torino, ritenuto a capo di una setta ‘pseudo spirituale’ in Bassa Val Susa.

L’uomo destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto emerso dalle indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Torino sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, il 59enne, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone vulnerabili ospitandole all’interno di una comunità residenziale da lui gestita dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.