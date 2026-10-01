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giovedì 1 ottobre 2026

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Prof accoltellata a Roma, Valditara premia lo studente congolese che ha fermato l’aggressore

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Lo scorso 18 settembre il giovane era intervenuto durante l’aggressione alla professoressa Isabella Marsilio

“Siamo orgogliosi di te. Hai compiuto un gesto molto nobile, che ti fa onore e che rappresenta un esempio per tanti giovani. Comportamenti come il tuo vanno fatti conoscere perché hanno un forte valore educativo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, consegnando oggi, presso il Ministero, una medaglia al merito allo studente di origine congolese, che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l’aggressione alla professoressa Isabella Marsilio, alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle, a Roma.

Prof accoltellata a Roma, Valditara premia lo studente congolese che ha fermato l’aggressore



Il ragazzo aveva bloccato il compagno tredicenne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l’insegnante, l’aveva colpita con un coltello, contribuendo così a fermare l’aggressione. “Abbiamo voluto premiarti con questa medaglia al merito, come abbiamo fatto con altri giovani che si sono distinti per il loro coraggio e la loro generosità, per la capacità di sentire l’altro che hai dimostrato”, ha aggiunto Valditara. “Coraggio e solidarietà sono valori fondamentali, nell’ottica di una scuola che educa alla responsabilità, al rispetto, a relazioni corrette e all’empatia”.

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