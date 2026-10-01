Migranti, rimpatriati 29 cittadini nordafricani con un volo charter da Malpensa

La Polizia di Stato ha comunicato il rimpatrio di 29 cittadini nordafricani con un volo charter, nell’ambito di un’operazione condotta con il supporto di Frontex. Secondo la Polizia, quasi tutti avevano precedenti penali o di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Tra i rimpatriati anche un uomo fermato a Benevento il 24 agosto per aver ferito padre e figlio con un collo di bottiglia durante la festa di San Bartolomeo. Espulso e trattenuto nel CPR di Bari Palese, aveva successivamente presentato richiesta di asilo. La domanda era stata ritenuta manifestamente infondata dalla Commissione territoriale e, dopo il provvedimento di espulsione, è stato possibile procedere al suo allontanamento dall’Italia. L’operazione si è svolta con l’impiego di personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.