Lavoro, presentato al CNEL progetto 'Transformation Hub' di Generali e LUISS

Accompagnare i grandi cambiamenti del mondo del lavoro promuovendo un nuovo modello di relazioni industriali partecipativo e inclusivo. È stato questo il tema al centro dell’incontro ‘Costruire insieme il lavoro che verrà‘, tenutosi oggi presso la sede nazionale del CNEL a Roma, durante il quale è stato presentato il progetto ‘Transformation Hub‘, una iniziativa unica in Italia, nata dall’accordo tra Generali e le organizzazioni sindacali, con la collaborazione scientifica dell’Università LUISS.

“Questo è un primo risultato di questa collaborazione iniziata con Generali, che ci permette di far crescere, attraverso la partecipazione, le relazioni industriali. La cosa fondamentale è che una volta fatto questo passo, questo venga restituito non solo a Generali, ma anche alle altre aziende, cioè ci sia la possibilità di replicarlo, di metterlo nei contratti futuri”. Così il presidente dell’Università LUISS Guido Carlo, Giorgio Fossa, commentando a margine dell’iniziativa la peculiarità del progetto appena lanciato.

Gli fa eco Gianluca Perin, Country General Manager Italia di Generali Italia, che afferma: “In sede di CNEL parlare di questa nuova iniziativa congiunta fra azienda e sindacati che interpretano una nuova legge del governo in maniera innovativa per noi è motivo di orgoglio“. “Crediamo da sempre nella partecipazione dei lavoratori, lo crediamo profondamente nella storia di Generali e quindi essere i primi a poter portare un esempio concreto dell’applicazione della nuova legge è veramente per noi un onore e vogliamo che diventi qualcosa di concreto“, rimarca ancora Perin, prima di soffermarsi sul motivo per cui nasce il rapporto con l’università LUISS: “La LUISS guarda da sempre le imprese“, e per questo motivo può garantire una concretezza “nel trasformare questa iniziativa in qualcosa he concretamente possiamo poi applicare alla nostra realtà”, conclude. La LUISS coordina il piano di lavoro triennale che unisce ricerca applicata, analisi d’impatto e percorsi formativi congiunti per manager e sindacati, insieme a laboratori di policy e governance. Tre le direttrici: AI, sostenibilità e demografia guidate rispettivamente dai professori Giuseppe Italiano, Matteo Caroli e Maria Rita Testa.