Delitto di Garlasco, il legale della famiglia Poggi: “Chiedere soldi a Sempio sarebbe paradossale”

“Perché ci dovremmo costituire parte civile? Chiedere soldi a Sempio sarebbe paradossale”. Sulla chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco, lo ha detto a LaPresse Francesco Compagna, che con il collega Gian Luigi Tizzoni rappresenta la famiglia di Chiara Poggi a proposito dell’ipotesi di una costituzione di parte civile dei Poggi nell’eventuale processo ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio della ragazza. Per il delitto è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Per l’altro difensore della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, “sono valutazioni premature. Ovviamente finché rimarrà esecutiva la sentenza a carico di Stasi non si può nemmeno porre il tema formale di una costituzione di parte civile nei confronti di Sempio, perché sarebbe come richiedere due volte un risarcimento per lo stesso reato”.

La madre di Sempio: “Mio figlio è innocente”

“L’unica cosa che posso dire è che mio figlio con l’omicidio di Chiara Poggi non c’entra assolutamente niente, ed è totalmente estraneo. Mio figlio sta aspettando come aspettiamo tutti noi”. Lo ha detto Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, intervistata da Antenna3 Lombardia nel corso della trasmissione Lombardia Nera nei pressi della propria abitazione. Sempio è indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. “Delle prove non ci interessa nulla, l’unica cosa di cui siamo sicuri è che mio figlio è totalmente estraneo”, ha aggiunto. La donna ha poi ribadito l’innocenza del figlio. “Mio figlio non è che sa di essere innocente, è innocente. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi”, ha sottolineato. Ferrari ha spiegato che, per quanto sta accadendo, la preoccupazione per il processo è inevitabile.