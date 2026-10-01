Casa di Montecarlo, il Pg chiede la prescrizione per Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani

In primo grado l’ex leader di An era stato condannato a 2 anni e 8 mesi

Il Pg della seconda sezione penale della Corte di appello di Roma ha sollecitato nella sua requisitoria nel processo per la vendita della casa di Montecarlo la prescrizione per tutti gli imputati: per l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo Tulliani e il padre Sergio Tulliani accusati di riciclaggio, a eccezione di Rudolf Theodor Baetsen, manager olandese. Nelle mora della richiesta del Pg è stata revocata anche la richiesta di arresto che era stata avanzata per Giancarlo Tulliani, latitante a Dubai. Chiesta invece la conferma della confisca per tutti gli imputati tranne che per Fini, difeso dall’avvocato Francesco Caroleo Grimaldi.

L’inchiesta scaturì da una complessa operazione immobiliare su un appartamento a Montecarlo, lasciato in eredità al disciolto partito di Alleanza Nazionale, di cui Fini era allora leader, dalla contessa Annamaria Colleoni. La residenza monegasca venne venduta secondo l’accusa a Gianfranco Tulliani per circa 300mila euro attraverso una società off-shore legata a Francesco Corallo, noto come ‘re delle slot machine’. La rivendita della casa nel 2015 fruttò 1,36 milioni. La casa si trova in Boulevard Princesse Charlotte 14. In primo grado l’ex leader di An era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. Condannati anche la compagna Elisabetta Tulliani, a 5 anni; 6 anni al padre Sergio e al fratello della donna, Giancarlo Tulliani