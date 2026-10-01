Cagliari, 200 panetti di hashish nel freezer con etichetta ‘papaya’

Duecento panetti di hashish nascosti in un freezer a pozzetto, all’interno di involucri argentati con la scritta arancione “papaya” e l’immagine dell’omonimo frutto. È quanto hanno scoperto i Falchi della Squadra Mobile di Cagliari durante una perquisizione in un’abitazione nel quartiere di Is Mirrionis. La droga, per un peso lordo complessivo di 20 chili e 796 grammi, avrebbe potuto fruttare oltre 200mila euro sul mercato illecito. Un 54enne cagliaritano è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata al termine di una serie di accertamenti condotti dagli investigatori nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa. Gli elementi raccolti hanno portato i poliziotti a concentrare l’attenzione sul 54enne, fermato mentre si trovava a bordo della propria auto nel quartiere di Is Mirrionis. I successivi approfondimenti hanno spinto gli agenti a estendere i controlli a un’abitazione nella disponibilità dell’uomo, dove la perquisizione ha consentito di trovare i 200 panetti di hashish, del peso di circa 100 grammi ciascuno. Al termine delle operazioni, il 54enne è stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo l’udienza di convalida, è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato quindi accompagnato in carcere a Uta.