Attentato Ranucci, Maria Rosaria Boccia a Le Iene: “È devastato, è stato vittima del sistema”

Sigfrido Ranucci “sicuramente è una persona devastata, un po’ triste, ma soprattutto anche lui per le persone che gli stanno intorno”. Così Maria Rosaria Boccia descrive l’ex conduttore di Report in un’anticipazione dell’intervista che il programma ‘Le Iene’ manderà in onda giovedì sera su Italia 1. Per alcuni giorni, Maria Rosaria Boccia ha aperto le porte della sua casa e della sua quotidianità alle telecamere del programma tra confidenze, momenti di commozione e il rapporto con Ranucci, al quale ha dedicato il suo ultimo libro ‘Guai a chi lo tocca – Io, Sigfrido e le tempeste’.

Boccia: “Ranucci vittima di un sistema che non lo voleva più a Report”

Boccia racconta di sentirlo ancora. E sul suo stato d’animo aggiunge: “Ho conosciuto un Superman quando torna a casa e toglie il mantello”. L’inviato de Le Iene le chiede allora che tipo di rapporto ci fosse davvero tra l’ex conduttore di Report e Valter Lavitola. Boccia dice: “Io credo nei sani sentimenti di Sigfrido e credo che il frequentare quotidianamente una persona in qualche modo ti lega, e avrà dato una possibilità ad una persona sicuramente abbastanza discutibile per il suo passato”.

Valter Lavitola (Foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)

E aggiunge: “Io penso che lui sia vittima dell’attentato e anche vittima di un sistema che non voleva più Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report“. La Iena le domanda: “E in questo sistema Lavitola era parte attiva o una semplice pedina?”. Boccia risponde: “Questo non lo so e onestamente non si è neanche compreso perché ha cambiato veramente tantissime versioni”.

Ranucci, Boccia parla del presunto bacio con il conduttore

Durante una cena con l’inviato de Le Iene al Cefalù Bistrot di Roma, il ristorante legato a Lavitola e dove lei precisa di non essere mai stata prima, Boccia torna anche sul presunto bacio con Ranucci. Sostenendo che quel bacio non sia mai avvenuto. Secondo la sua versione, si tratterebbe di una delle finte prime pagine satiriche che realizzava e inviava a Ranucci: “Eccola – dice mostrando l’immagine – Queste sono quelle famose prime pagine satiriche che io realizzavo, le mandavo a Sigfrido, evidentemente le avrà girate a lui (a Lavitola, ndr)”.