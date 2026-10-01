Arrestato maestro di yoga a capo di una setta, anche minori tra le vittime di abusi e violenze sessuali

Il 59enne Bruno Malatesta avrebbe millantato presunti poteri soprannaturali e, dietro la facciata di corsi di yoga, meditazione e arti marziali, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità

Ci sono anche minori tra le vittime di abusi sessuali da parte del 59enne ritenuto a capo di una setta scoperta ad Almese, in bassa Val Susa, arrestato oggi dai carabinieri in provincia di Torino. All’uomo vengono contestati i reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata. Bruno Malatesta, che si definiva il ‘Maestro’, avrebbe millantato presunti poteri soprannaturali e, dietro la facciata di corsi di yoga, meditazione e arti marziali, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità reclutandole all’interno di quello che gli inquirenti definisco “un rigido sistema di assoggettamento psicologico, fatto di violenze, coercizione lavorativa e abusi sessuali”. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura Malatesta si era autoproclamato ‘il prescelto’ poiché in contatto con la ‘Madre Divina’. Nella comunità gestita da Malatesta venivano ospitate principalmente donne da lui definite ‘monache’ o ‘adepte’. Il 59enne avrebbe abusato anche di ragazze minorenni più volte, facendo passare le violenze sessuali come presunte ‘terapie purificatrici’.

Vittime costrette a voto di obbedienza e povertà

Il santone avrebbe anche costretto le vittime a fare un voto di obbedienza e di povertà, in modo che versassero tutti i loro averi a lui. Secondo le indagini condotte dalla procura diretta da Giovanni Bombardieri dal 2024 e ancora oggi in corso, il 59enne avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte tramite la manipolazione psicologica, proponendo presunte terapie sciamaniche o rituali che avrebbero a suo dire alleviato le loro sofferenze o, addirittura, guarirle. Le vittime sarebbero state scelte con attenzione visto che spesso erano malate o avevano delle problematiche e quindi più manipolabili anche dagli stessi collaboratori del ‘Maestro’, due donne e un uomo, indagati in stato di libertà. Le due collaboratrici – una con il ruolo di ‘Maestra’ e l’altra psicologa professionista il cui ruolo è al momento oggetto di approfondimento da parte degli investigatori – gestivano la setta sul piano logistico. Il collaboratore, ‘Monaco’ e massoterapista, eseguiva delle presunte ‘terapie sessuali’ a pagamento solo su clienti di sesso femminile, sfruttando momenti di lutto o fragilità.

Chi è Bruno Malatesta, il santone arrestato

Si definisce ‘maestro yoga esperto formatore’ Bruno Malatesta, ritenuto al vertice della setta scoperta ad Almese. L’uomo è noto sui social e sul web e risulta nell’elenco dei giudici nazionali del Settore Nazionale Ginnastica Yoga Csen. “Docente Nazionale di Eccellenza e Formatore Discipline Olistiche e Bionaturali CSEN, Maestro Esperto di Arti Marziali Indiane e Dhanurveda, Maestro e Docente Nazionale di Riequilibrio Bioenergetico con i Cristalli” ha iniziato il suo “percorso di studio e di apprendimento della disciplina yoga direttamente in India dove frequenta i monasteri Himalayani e gli Ashram fondati dal suo Guru Paramahansa Yogananda”, si legge nella scheda di presentazione online. Al momento sono ancora in corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando altre possibili vittime della setta, oltre alle diverse decine già individuate. Oltre ai reati contestati dalla Procura di Torino di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata, c’è anche la truffa aggravata ai danni dello Stato. Il santone avrebbe infatti simulato la propria invalidità a deambulare, fingendosi disabile e truffando la commissione medica dell’Inps percependo oltre 80.000 euro a titolo di pensione di invalidità.