Strage Ustica, il procuratore di Roma ritira la richiesta di archiviazione

Nel corso dell’udienza di oggi nell’aula Occorsio, il capo della procura di Roma Francesco Lo Voi ha ritirato l’istanza di archiviazione per disporre nuovi accertamenti sul caso di Ustica. Sul tavolo del giudice per le indagini preliminari arriverà inoltre la comunicazione trasmessa lo scorso 21 settembre dalla Francia al ministero degli Esteri italiano. Lo Voi nel formulare la richiesta di archiviazione ha detto in aula che così si aprirà “un nuovo filone e nuove prospettive” per l’inchiesta, chiedendo al gip la revoca della richiesta di archiviazione.

Strage Ustica, svolta storica dopo decenni di richieste

Parigi ha garantito la cessione integrale degli incartamenti riservati sul disastro aereo costato la vita a ottantuno persone nel giugno del 1980. Una svolta storica che arriva dopo decenni di richieste rimaste senza riscontro e rogatorie inevase fin dagli anni novanta. L’ufficio inquirente di piazzale Clodio produrrà oggi una corposa documentazione che abbraccia un arco temporale compreso tra il 1981 e il 1994, attingendo anche a vecchie istanze di cooperazione giudiziaria internazionale.

Tra i materiali che verranno forniti ai pm romani figurano i tracciati dei radar operativi durante le ore in cui avvenne la tragedia, le rotte delle portaerei Clemenceau e Foch, i piani di volo dei velivoli militari diretti in territorio libico e la controversa traccia denominata LL004, intercettata all’epoca dalla postazione di Poggio Ballone in prossimità dello scalo militare sardo di Solenzara.

Il gip di Roma si riserva sulla decisione di archiviazione

Il gip di Roma deciderà prossimamente sulla richiesta del procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, di ritirare l’archiviazione. L’esito sarà comunicato alle parti senza tempistiche certe, ha spiegato il giudice in aula.

L’avvocato dei familiari delle vittime: “Individuare i punti per le rogatorie in Francia”

Uscendo dal tribunale di Roma, dopo l’udienza davanti al gip sulla richiesta di archiviazione, il legale Alessandro Gamberini ha dichiarato: “La documentazione ci era già stata inviata e non dovrebbero esserci novità, ma ora il procuratore se ne occuperà direttamente e nominerà un sostituto”. Il legale ha poi aggiunto: “I familiari chiederanno che il magistrato segua il caso a tempo pieno, perché occorre studiare molto per entrare nel merito. Parleremo col nuovo sostituto per chiedere che si facciano alcune cose, individuando subito dei punti per nuove rogatorie alla Francia”.