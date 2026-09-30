Strage di Brandizzo, al via il processo – La diretta

Nell’agosto 2023 sono morti cinque operai, travolti da un treno mentre erano al lavoro

Al tribunale di Ivrea questa mattina si svolge l’udienza preliminare del processo per la strage di Brandizzo, costata la vita a cinque operai (Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera), morti dopo essere stati travolti da un treno nell’agosto del 2023. I familiari delle vittime chiedono giustizia. “Mio fratello è morto e non è stato un incidente”, ha detto Antonino Laganà, fratello di Kevin, uno dei cinque lavoratori deceduti sui binari.