Rivolta nel carcere di Pisa, un detenuto la trasmette in diretta su TikTok

Un gruppo di detenuti ha chiesto di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura

Momenti di tensione al carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto si apprende un gruppo di circa 40 persone, detenuti, si è barricata in un punto dell’edificio. Il gruppo avrebbe chiesto di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. Un detenuto ha anche realizzato una diretta TikTok, poi interrotta, in cui si vedevano le fasi più concitate della protesta. Per gestire la rivolta in corso stanno arrivando anche reparti della penitenziaria da Firenze. Non è chiaro il motivo della protesta ma il sovraffollamento delle camere carcerarie potrebbe essere uno dei motivi, assieme alle condizioni igieniche-sanitarie della struttura.

Un intero reparto del carcere Don Bosco di Pisa sarebbe sotto il controllo dei detenuti, dopo la rivolta scoppiata per il ritrovamento di alcuni microfoni nelle celle e ripresa in una live su TikTok, realizzata da un detenuto di nazionalità albanese che parla con un connazionale. Dal video trasmesso si osservano alcuni reclusi che provano ad aprire una cella.