Milano, tenta di scavalcare ringhiera e precipita: muore un 21enne in piazza Gae Aulenti

– Un ragazzo di 21 anni, polacco, è morto questa mattina in piazza Gae Aulenti a Milano. Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe precipitato da 15 metri d’altezza in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio nel tentativo di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Stato che sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti anche attraverso l’ausilio delle telecamere di sorveglianza.