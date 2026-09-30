Ferrara, tenta di aggredire 15enne con un coltello al liceo: arrestato

Nel primo pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Stazione di Ferrara hanno identificato e arrestato un maggiorenne della zona, disoccupato, ritenuto il presunto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. L’aggressione è avvenuta intorno alle 10.15 di questa mattina all’interno dei bagni del Liceo ‘Ariosto’ di Ferrara, dove l’aggressore ha tentato di colpire con un coltello di grandi dimensioni uno studente di quindici anni il quale, reagendo, è riuscito a metterlo in fuga. I carabinieri hanno recuperato e sottoposto a sequestro l’arma utilizzata nell’aggressione e raccolto le prime testimonianze.

Nel corso delle ricerche del responsabile, anche grazie alla collaborazione dei familiari dell’indagato, i militari della Compagnia di Ferrara hanno individuato e sottoposto a perquisizione un maggiorenne della provincia, trovandolo in possesso del fodero dell’arma da taglio, perfettamente compatibile con il coltello repertato a scuola, e degli indumenti indossati al momento dell’aggressione. È stato quindi arrestato in quasi flagranza di reato e condotto presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara dove è stato sottoposto ad interrogatorio da parte del Pubblico Ministero di turno. Al termine dell’attività istruttoria, come disposto dall’Autorità Giudiziaria stessa, l’indagato è stato sottoposto agli arresti presso struttura sanitaria, in attesa della successiva udienza di convalida. Il quindicenne, che ha riportato solo lievi lesioni, è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Arcispedale ‘Sant’Anna’ di Cona per gli accertamenti medici del caso e subito dimesso. Al momento è stato escluso che vittima e indagato si conoscessero.