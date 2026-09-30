Famiglia nel bosco, Pillon: “I bambini sono tornati a casa dopo 11 mesi”

I figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, genitori dell’ormai nota “famiglia nel bosco”, sono tornati a casa per la prima volta dopo quasi 11 mesi di assenza. Lo ha fatto sapere in una nota l’avvocato Simone Pillon affermando che i piccoli sono “accolti dall’abbraccio di mamma e papà e circondati dagli animali della piccola fattoria”.

“Nathan e Catherine hanno atteso i figli abbracciati tra loro, e hanno preparato una grande merenda nel giardino. Si tratta solo di un’ora e mezza ma è un altro passo verso il rientro definitivo. Tra 15 giorni dovrebbero cominciare i pernotti e poi via via speriamo la situazione si possa avviare ad una soluzione definitiva”, ha aggiunto il legale.

“Nel frattempo Nathan e Catherine, in ottemperanza delle decisioni del Tribunale per i minorenni, hanno percorso più di 30mila km in pochi mesi per fare avanti e indietro dalla casa famiglia e non far mancare neppure per un minuto la loro presenza e il loro affetto ai loro figli. Anche questo è certamente un segno di grande amore e capacità genitoriale che ci si augura sia tenuto nel giusto conto”. “Vedendo la gioia dei bambini, finalmente a casa anche solo per così poco tempo, non ho potuto fare a meno di commuovermi. Per noi è la casa nel bosco, per loro è la sicurezza, il calore, il nido così a lungo atteso”.