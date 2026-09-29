Sicurezza, Pisani: “Milano ha problemi ma i reati sono in decrescita”

“Milano è una città che, come tutte le città italiane, ha i suoi problemi. Però voglio evidenziare che i reati sono in decrescita in una percentuale consistente già l’anno scorso e anche nel primo semestre di quest’anno. La percezione della sicurezza non corrisponde ai dati reali, su questo dobbiamo lavorare per cercare di trasmettere maggiore fiducia ai cittadini dando segnali concreti sul nostro impegno e sulla decrescita reale dei reati così come è stato constatato”. A dirlo è il capo della Polizia, Vittorio Pisani, a margine delle celebrazioni di san Michele Arcangelo, al Teatro la Scala di Milano.