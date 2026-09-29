Ranucci: “Di Battista mi ha scritto esortandomi a resistere”

Scambio di messaggi tra Sigfrido Ranucci e Alessandro Di Battista. A dirlo è il giornalista ed ex conduttore di Report con un post su Facebook. “Alessandro ieri mi ha commosso. Mi ha scritto un sms esortandomi a resistere“, ha scritto Ranucci. “Alessandro Di Battista torna in tv dopo il malore a Cuba: sarà ospite di Floris a DiMartedì il 29 settembre, dopo l’operazione d’urgenza e il ricovero al Gemelli. Mi ha commosso, lui mi ha scritto un messaggio per darmi forza, resisti. Lui, dopo tutto quello che ha passato, ha pensato a me e alla mia famiglia. Il nostro Paese ha disperato bisogno di persone come lui, che intendono la politica come donare e non comandare. Forza Ale”.

Di Battista torna in tv

L’ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle, martedì 29 settembre, torna in tv, ospite del programma di Giovanni Floris su La7. La scorsa settimana, l’ex deputato pentastellato era già apparso a “DiMartedì” attraverso un videomessaggio nel quale spiegava di stare meglio, in seguito al malore e al successivo intervento chirurgico a cui è stato sottoposto a Cuba.

Il giudice fissa al 30/9 deposito note su ricorso rimozione Ranucci da Report

Per quanto riguarda il caso tra Ranucci e Report, il giornalista ha fatto ricorso urgente per essere reintegrato nel programma di Rai3. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha fissato al 30 settembre il termine per il deposito delle note, mentre la Rai ha concesso una proroga di 15 giorni a Ranucci per la scelta del nuovo incarico in Viale Mazzini. Durante l’udienza non sono stati ascoltati testimoni in merito alla rimozione del conduttore da Report e secondo quanto si apprende il magistrato del lavoro non ascolterà testimoni.