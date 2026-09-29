Marche, Baldelli: “Nuovo ospedale di Pesaro l’opera più grande mai realizzata dalla Regione”

L’assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli ha parlato del nuovo Piano triennale delle opere pubbliche da oltre 400 milioni di euro. Spicca la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro (PU), che lui stesso definisce “la più grande mai realizzata dall’amministrazione in questa regione. Ma ad assorbire circa il 37% dell’intero ammontare delle risorse sono le infrastrutture stradali, oltre a opere sulla difesa del suolo e sulla valorizzazione del patrimonio pubblico. Ricordo ai concittadini – conclude – che quando ci siamo insediati le risorse erano poco più di 45 milioni, siamo arrivati a circa 400 milioni che sviluppano oltre il triennale un miliardo di euro di risorse”.