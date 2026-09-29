Madre e figlia avvelenate, Gianni Di Vita con la polizia nel suo studio per la perquisizione

Per circa un’ora gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso sono rimasti nello studio professionale di via D’Amato, nel capoluogo molisano, insieme a Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara, morte il 28 e il 27 dicembre 2025 per avvelenamento da ricina. Di Vita, che in questo periodo è tornato a vivere a Pietracatella, è stato accompagnato a Campobasso a bordo di un’auto della Polizia dopo la perquisizione effettuata questa mattina nello studio di via Risorgimento 18 a Pietracatella. Le attività investigative sono quindi proseguite nello studio da commercialista di Campobasso, dove Di Vita esercita la professione e dove lavorava anche la moglie Antonella come consulente del lavoro. Secondo quanto si apprende, le perquisizioni di oggi sarebbero finalizzate anche alla ricerca di materiale e documentazione riconducibili alla vita e all’attività professionale di Antonella Di Ielsi.

Di Vita accompagnato in questura

Gianni Di Vita è stato accompagnato in questura a Campobasso dalla Polizia al termine della perquisizione effettuata questa mattina nel suo studio da commercialista in via Risorgimento 18 a Pietracatella. Lo si apprende dai canali social del Tg1. L’attività, condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Campobasso e dagli uomini del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato su mandato della Procura di Larino, è durata mezz’ora. Al termine Di Vita è salito a bordo di un’auto della Polizia, partita in direzione della questura del capoluogo. Al momento non sono noti i motivi per i quali sia stato accompagnato in questura né se debba essere ascoltato dagli investigatori. Lo studio perquisito questa mattina è lo stesso nel quale il 31 luglio erano stati sequestrati un computer Lenovo e dieci pen drive, sottoposti ieri, 28 settembre, alle operazioni di copia forense ed estrazione dei dati da parte degli specialisti dello SCO. L’inchiesta della Procura di Larino sul duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico resta, allo stato, contro ignoti.

Sequestrata la borsa di Antonella di Ielsi

La borsa di Antonella Di Ielsi è stata sequestrata questa mattina dalla Polizia nel corso delle perquisizioni effettuate nell’ambito dell’inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina della donna e della figlia quindicenne Sara Di Vita. È quanto apprende LaPresse da fonti qualificate. La borsa, rimasta nello studio professionale dopo la morte della donna, avvenuta il 28 dicembre scorso, era tra gli oggetti che gli investigatori stavano cercando nell’ambito dei nuovi approfondimenti finalizzati a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, i rapporti e le relazioni precedenti alla morte. Antonella Di Ielsi era consulente del lavoro e collaborava professionalmente con il marito Gianni Di Vita, commercialista. Le perquisizioni di questa mattina hanno interessato prima lo studio di via Risorgimento 18 a Pietracatella e successivamente quello di via D’Amato a Campobasso, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno svolto ulteriori accertamenti alla presenza dello stesso Di Vita e acquisito una borsa con documenti di lavori appartenente alla donna. Al termine delle operazioni Di Vita è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti relativi alla redazione del verbale di sequestro.Il nuovo accertamento si inserisce nel lavoro degli investigatori sulla ricostruzione della vita, delle relazioni e delle attività di Antonella Di Ielsi, uno dei fronti dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Larino.