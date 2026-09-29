Garlasco, alla Procura di Milano nessun atto della nuova indagine

Il fascicolo è “atteso” nei prossimi giorni, anche se la strada per un’ipotetica revisione “è lunga e tortuosa”

Non sono arrivati i nuovi atti dell’inchiesta della Procura di Pavia, diretta da Fabio Napoleone, all’indomani della chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco a carico di Andrea Sempio per la morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto del 2007. Il fascicolo, però, è “atteso” nei prossimi giorni, anche se la strada per una ipotetica revisione, viene fatto notare, “è lunga e tortuosa” e deve essere sostenuta da elementi nuovi che siano “decisivi”. I tempi non sarebbero, in ogni caso brevi.

Nella giornata di lunedì, il procuratore capo di Pavia, Napoleone, aveva evidenziato che non era mai stata formulata alcuna proposta di revisione per il processo a carico di Alberto Stasi, condannato per la morte di Chiara Poggi: “Nessuna proposta è mai stata rivolta al Procuratore Generale, la quale è stata e sarà tenuta informata in relazione a ogni aspetto ritenuto di possibile interesse”. A maggio scorso, Napoleone aveva illustrato alla procuratrice generale gli atti relativi alla prima parte dell’indagine.