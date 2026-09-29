David Rossi, i consulenti: “Nessun segnale psichiatrico prima della morte”

Edoardo Genovese, consulente nominato insieme a Robbi Manghi dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, nel corso dell’audizione a Palazzo San Macuto, ha presentato i risultati del suo lavoro. Forte paura, senso di minaccia e preoccupazione per le conseguenze professionali e reputazionali delle vicende Mps, ma nessun elemento psicopatologico o comportamentale ritenuto sufficiente a delineare un gesto suicidario strutturato, pianificato e organizzato. I consulenti hanno ricostruito lo stato psicologico, emotivo, relazionale e professionale di Rossi nei giorni precedenti la morte, cercando anche eventuali fattori di rischio compatibili con un suicidio. Non sarebbero emerse patologie psichiatriche, quadri depressivi maggiori, isolamento sociale o una brusca interruzione delle relazioni e dei progetti personali e professionali. Secondo Genovese, Rossi attraversava invece una fase di marcata allerta e ansia, legata alle vicende giudiziarie e alla pressione mediatica sul comparto comunicazione di Mps e al timore per la propria reputazione.

I segnali emersi nei giorni precedenti, compresi i tagli sui polsi e la mail del 4 marzo con la frase “stasera mi suicido sul serio, aiutatemi”, sono stati quindi valutati all’interno di questo quadro. Di contro Rossi non avrebbe dato segnali tali da far presagire trasformazioni in termine di isolamento rispetto alla sua cerchia relazionale, affettiva e professionale, anzi ha mantenuto in quei giorni contatti e relazioni costanti. “Il ripiegamento e il ritiro sociale – ha spiegato Genovese – costituiscono delle red flag che possono essere indice di possibili gesti estremi e pianificati. Al contrario la ricerca di interlocuzione costante, la routine ordinaria, il sostegno profondo alla moglie, smentiscono inequivocabilmente l’isolamento. Rossi non aveva dato alcun segnale di interruzione dei progetti neanche a lungo termine, avendo espresso la volontà di scrivere libri e saggi. Nella valutazione è stata inserita anche l’analisi dei fazzoletti con tracce verosimilmente ematiche trovati nel cestino, per verificarne la compatibilità con i tagli sui polsi rilevati due giorni prima dalla figlia acquisita. I tagli sono stati ricondotti a una condotta autolesiva non suicidaria, come modalità di regolazione emotiva.

“Biglietti scritti da lui e non sotto costrizione”

I tre bigliettini trovati nel cestino dello studio di David Rossi e attribuiti all’ex capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013, sono stati effettivamente scritti da lui, ma presentano anomalie grafiche riconducibili, secondo i consulenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla sua morte, a una condizione di forte tensione e a una possibile realizzazione forzata sul piano psicologico. È quanto riferito in audizione da Edoardo Genovese, nell’ambito dell’analisi psico-grafologica dei manoscritti. Secondo i consulenti, però, gli scritti non possono essere valutati isolatamente, ma devono essere letti nel contesto dei giorni precedenti la morte. Non sarebbe invece emerso un elemento compatibile con una coercizione fisica o una dettatura forzata nel momento della scrittura. L’analisi, ha spiegato il consulente, ha evidenziato la presenza di “una grafia caratterizzata dall’alternanza di tratti sciolti e fluidi, quindi una scrittura molto movimentata che rappresenta l’espressione della base intellettiva di David Rossi uomo operativo e del fare, e movimento lenti, spasmodici e stentati, che costituiscono il forte travaglio e lo sforzo di autocontrollo che viveva. Alla luce di questo percorso potremmo ascrivere quest’alternanza di gesti fluidi e movimenti spasmodici come una grafia più in conflitto con se stessa da un punto di vista psichico-emotivo”. Anche la collocazione dei biglietti è stata valutata sotto il profilo psico-comportamentale. Per Genovese, il fatto che fossero stati accartocciati e in parte strappati e destinati al cestino è difficilmente conciliabile con la funzione normalmente attribuita ai messaggi d’addio, che vengono lasciati in luoghi visibili e facilmente accessibili ai destinatari.

“Sangue sui fazzoletti da ferite di giorni prima”

I fazzolettini trovati nel cestino dello studio di David Rossi presenterebbero caratteristiche compatibili con un sanguinamento risalente a due o tre giorni prima della morte. È quanto sostenuto in audizione dal medico Robbi Manghi, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, ascoltato in audizione a Palazzo San Macuto. Il consulente ha premesso che non sono stati eseguiti accertamenti sufficienti per stabilire con certezza la natura delle macchie, la loro provenienza o la loro datazione: “Non è stata effettuata alcuna prova che mi dimostri intanto che siano macchie di sangue, né che siano di David Rossi. Non sono state fatte indagini sul dna, indagini biologiche o accertamenti che potessero aiutarmi a stabilire la temporalità”. Ma, ha aggiunto, “ipotizzando che siano macchie di sangue e che siano di Rossi, sulla base della cromia e della condizione di degrado dell’emoglobina le macchie non sono compatibili con il giorno stesso nel quale si è procurato la ferita e nemmeno con il giorno prima”. Secondo Manghi il colore sarebbe invece indicativo di una degradazione dell’emoglobina e di una ferita procurata “almeno due o tre giorni prima”. Anche la forma dei tamponamenti, ha spiegato, non sarebbe compatibile con le lesioni al volto: “Non sono compatibili con le lesioni dell’ala nasale e del labbro sia per forma che per cromia, sono più compatibili con un evento lesivo dei tre taglietti di due o tre giorni prima”.