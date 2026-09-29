Avvelenate con la ricina a Pietracatella, perquisizione nello studio di Gianni di Vita

Gianni Di Vita è stato accompagnato in questura a Campobasso dalla Polizia al termine della perquisizione effettuata questa mattina nel suo studio da commercialista in via Risorgimento 18 a Pietracatella. Lo si apprende dai canali social del Tg1. L’attività, condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Campobasso e dagli uomini del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato su mandato della Procura di Larino, è durata mezz’ora. Al termine Di Vita è salito a bordo di un’auto della Polizia, partita in direzione della questura del capoluogo. Di Vita è il marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita, morte il 28 e il 27 dicembre 2025 per avvelenamento da ricina. Al momento non sono noti i motivi per i quali sia stato accompagnato in questura né se debba essere ascoltato dagli investigatori. Lo studio perquisito questa mattina è lo stesso nel quale il 31 luglio erano stati sequestrati un computer Lenovo e dieci pen drive, sottoposti ieri, 28 settembre, alle operazioni di copia forense ed estrazione dei dati da parte degli specialisti dello SCO. L’inchiesta della Procura di Larino sul duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico resta, allo stato, contro ignoti.

Non sono terminate a Pietracatella le perquisizioni disposte oggi nell’ambito dell’inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita. Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, sarebbe stato accompagnato dalla Polizia a Campobasso per consentire ulteriori attività nello studio professionale del capoluogo molisano dove esercita come commercialista. È quanto si apprende da fonti qualificate. Gli investigatori starebbero cercando in particolare materiale e documentazione riconducibili alla vita e all’attività di Antonella Di Ielsi, che lavorava insieme al marito nello studio come consulente del lavoro. Le nuove operazioni seguono la perquisizione effettuata questa mattina dagli agenti della Squadra Mobile di Campobasso e dagli uomini del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato nello studio di Di Vita in via Risorgimento 18 a Pietracatella. L’attività è durata circa venti minuti e, subito dopo, il commercialista è salito a bordo di un’auto della Polizia diretta verso Campobasso. Le perquisizioni dunque starebbero proseguendo anche nel capoluogo, sempre nell’ambito degli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Larino.

Nella perquisizione cercato materiale su attività professionale Di Vita

Carte, documenti, fascicoli ed eventuale altro materiale informatico legato anche all’attività professionale di Gianni Di Vita. Sarebbe questo, secondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, uno degli obiettivi della perquisizione in corso da questa mattina nello studio di via Risorgimento 18 a Pietracatella, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso e gli uomini del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, su mandato della Procura della Repubblica di Larino, sono entrati intorno alle 8 nel locale utilizzato da Di Vita come studio professionale. Tra le piste che gli investigatori starebbero approfondendo ci sarebbe infatti anche quella legata all’attività lavorativa del commercialista, con verifiche su eventuali dissapori, contrasti o rancori maturati nell’ambito professionale che possano avere un collegamento con il possibile movente del duplice omicidio.

Di Vita ha uno studio da commercialista a Campobasso, gestito anche con la moglie Antonella, che era consulente del lavoro, ma soprattutto nei fine settimana frequentava quello di Pietracatella, il primo aperto molti anni fa, in un locale di proprietà della sua famiglia. È lo stesso ufficio nel quale il 31 luglio erano stati sequestrati il computer Lenovo e le dieci pen drive sui quali ieri, 28 settembre, sono iniziate le operazioni di copia forense, estrazione e indicizzazione dei dati da parte degli specialisti dello SCO. Il locale di via Risorgimento 18 non è sottoposto a sequestro e si trova al piano terra dell’edificio nel quale vive anche Laura Di Vita, cugina di Gianni e già ascoltata più volte dagli investigatori nell’ambito dell’inchiesta. Di fronte, al civico 17, si trova invece l’abitazione della famiglia Di Vita-Di Ielsi. Questa mattina a Pietracatella è giorno di mercato e gli investigatori hanno raggiunto lo studio passando dall’accesso posteriore dell’edificio. L’inchiesta, coordinata dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli, procede contro ignoti per duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico. Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morirono il 28 e il 27 dicembre 2025 dopo avere ingerito ricina.

Questa mattina la perquisizione

Gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso, coordinate dal dirigente Marco Graziano e gli uomini del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato sono entrati intorno intorno alle 7.30 nel locale di via Risorgimento 18, di fronte all’abitazione della famiglia Di Vita-Di Ielsi, al civico 17. Si tratta dello stesso ufficio di contabilità fiscale e assistenza, nella disponibilità di Gianni Di Vita, nel quale il 31 luglio erano stati sequestrati un computer desktop Lenovo e dieci pen drive. Il sequestro era stato successivamente convalidato il 3 agosto. Proprio su quel materiale informatico ieri, 28 settembre, sono iniziate le operazioni di copia forense, estrazione e indicizzazione dei dati, affidate agli specialisti della Direzione Centrale Anticrimine-Servizio Centrale Operativo nell’ambito di un accertamento tecnico irripetibile disposto dalla Procura di Larino. Il procedimento per il duplice omicidio volontario di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita resta contro ignoti. Gianni Di Vita e la figlia Alice sono persone offese nel procedimento e sono assistiti dall’avvocato Facciolla.