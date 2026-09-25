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venerdì 25 settembre 2026

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Treni, circolazione sospesa tra Nocera Terinese e Lamezia Terme: verifiche su linea elettrica

Treni, circolazione sospesa tra Nocera Terinese e Lamezia Terme: verifiche su linea elettrica
Circolazione sospesa tra Nocera e Lamezia Terme
LaPresse
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L’intervento tecnico reso necessario molto probabilmente per problemi legati al maltempo

Disagi per chi viaggia in treno sulla linea Napoli–Reggio Calabria: dalle ore 12 la circolazione ferroviaria è sospesa tra Nocera Terinese e Lamezia Terme per accertamenti tecnici alla linea elettrica. Lo comunica Rfi sul sito web, spiegando che gli effetti sulla mobilità sono treni che subiscono ritardi, variazioni e cancellazioni. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. Le verifiche tecniche sono state rese necessarie molto probabilmente per problemi legati al maltempo. Segnalazioni di passeggeri a bordo riferiscono, intanto, che per i viaggiatori sono stati attivati bus sostitutivi. 

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