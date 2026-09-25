E’ stato trovato nella notte un cadavere a Torino, in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Tra le ipotesi al vaglio anche quella dell’omicidio. L’allarme sarebbe scattato intorno alle 23 di ieri sera con una segnalazione al 112. Al momento si troverebbero negli uffici della Mobile due ragazzi di circa 20 anni che potrebbero essere informati sui fatti. Sul caso sono in corso le indagini della Squadra mobile della polizia.
Torino, trovato cadavere in un appartamento: non si esclude l’omicidio
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Al momento si troverebbero negli uffici della Mobile due ragazzi di circa 20 anni che potrebbero essere informati sui fatti