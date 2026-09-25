Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 25 settembre 2026

Ultima ora

Torino, trovato cadavere in un appartamento: non si esclude l’omicidio

Torino, trovato cadavere in un appartamento: non si esclude l’omicidio
Una volante della polizia. (Foto: Francesco Benvenuti)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Al momento si troverebbero negli uffici della Mobile due ragazzi di circa 20 anni che potrebbero essere informati sui fatti

E’ stato trovato nella notte un cadavere a Torino, in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Tra le ipotesi al vaglio anche quella dell’omicidio. L’allarme sarebbe scattato intorno alle 23 di ieri sera con una segnalazione al 112. Al momento si troverebbero negli uffici della Mobile due ragazzi di circa 20 anni che potrebbero essere informati sui fatti. Sul caso sono in corso le indagini della Squadra mobile della polizia.

© Riproduzione Riservata