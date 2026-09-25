Pedopornografia, 39enne arrestato in provincia di Pavia: sequestrati oltre 15mila file

La polizia di Stato di Novara ha arrestato un 39enne residente in provincia di Pavia per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’attività è stata avviata dalla Sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica di Novara durante lo scorso anno, a seguito di una segnalazione di Ncmec (‘National Center for Missing Exploited Children’) relativa alla diffusione di materiale pedopornografico avvenuto tramite Messenger.I primi accertamenti hanno ricondotto all’account di un pensionato, risultato successivamente completamente estraneo ai fatti in quanto il suo profilo social era stato hackerato. I successivi approfondimenti sulle tracce informatiche dei file pedopornografici diffusi consentivano di risalire all’identità dell’arrestato. Nel corso della prima perquisizione, effettuata nel febbraio 2025, sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici nella disponibilità dell’uomo.

Gli accertamenti tecnici e le successive analisi forensi hanno consentito di individuare circa 15.000 file (foto e video) pedopornografici, alcuni dei quali particolarmente violenti. Le analisi hanno anche permesso di accertare l’accesso abusivo all’account Messenger del pensionato, da cui era scaturita la diffusione dei contenuti pedopornografici e la successiva segnalazione di Ncmec e di appurare l’accesso abusivo e l’abituale utilizzo di altri account Messenger, appartenenti a terze persone ignare. L’indagato veniva infatti trovato in possesso di un elenco di credenziali appartenenti a circa 200 account sottratti illecitamente. Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Milano, successivamente interessata per competenza territoriale, ha richiesto al GIP l’emissione della misura cautelare della custodia in carcere, unitamente all’esecuzione di una nuova perquisizione locale, personale e informatica. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati ulteriori 5 dispositivi informatici, che saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti forensi. L’uomo è stato, quindi, condotto presso il carcere di Biella e sottoposto all’interrogatorio di garanzia.