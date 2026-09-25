Operaio morto al Colosseo, attesi i primi indagati. Anfiteatro chiuso fino a sabato

Già da venerdì la Procura di Roma potrebbe iscrivere nel registro degli indagati i primi nomi, tra persone fisiche e società coinvolte nella filiera degli appalti e dei subappalti, per la morte di Andrea Moretti, l’operaio di 22 anni precipitato nella notte tra il 22 e il 23 settembre mentre lavorava al rifacimento dell’impianto di illuminazione del Colosseo. L’inchiesta, coordinata dalla sostituta procuratrice Alessia Miele, procede per omicidio colposo con l’obiettivo di accertare eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e le responsabilità lungo tutta la catena degli affidamenti.

Roma, 23 settembre 2026 (foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)

Le indagini sulla morte di Andrea Moretti

I carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno già acquisito la documentazione relativa alle ditte titolari dell’appalto e ai sei subappalti autorizzati. Gli investigatori stanno ricostruendo ruoli, turni, procedure di sicurezza e obblighi di vigilanza per individuare eventuali omissioni. L’iscrizione dei primi indagati consentirà anche il conferimento degli incarichi irripetibili previsti dall’indagine.

Lunedì sarà infatti affidato l’incarico per l’autopsia sul corpo del giovane e per una super consulenza tecnica disposta dalla Procura, coordinata dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause della morte, la dinamica della caduta e verificare ogni elemento utile a stabilire se il decesso potesse essere evitato. Secondo quanto emerso finora, Moretti sarebbe precipitato da un’altezza di circa dieci metri. Indossava l’imbracatura di sicurezza, ma il moschettone non sarebbe risultato agganciato alla linea della vita, mentre la fune non presentava segni di rottura.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è anche quella di una scarsa illuminazione della superficie di lavoro, condizione che potrebbe aver compromesso la visibilità e favorito un appoggio errato di mani e piedi prima del volo nel vuoto o un errore nel posizionare il moschettone sulla fune salva vita. Saranno le consulenze tecniche e i rilievi eseguiti nel cantiere a stabilire se l’ambiente operativo rispettasse gli standard previsti.

Colosseo chiuso anche oggi

Il Parco archeologico del Colosseo resterà chiuso anche oggi. Prima della riapertura il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intende verificare l’indirizzo e lo stato delle indagini e incontrare, insieme ai dirigenti del Ministero e al direttore Alfonsina Russo Quilici, i lavoratori del sito per valutare anche il loro stato psicologico dopo la tragedia.