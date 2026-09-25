Lucca, incendio in appartamento nella notte: almeno 2 i morti, feriti diversi bambini

Sono marito e moglie le due vittime del grave incendio divampato questa notte attorno le 23.30 in una palazzina a tre piani di edilizia popolare in località San Vito in via Bertini, angolo via Corsica, a Lucca. Si tratta di Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, 73 anni. Le fiamme sarebbero partite dal loro appartamento al piano terra. Il fumo poi si è propagato al resto dell’immobile impedendo agli altri residenti di poter uscire. Nel rogo sono rimaste ferite altre 13 persone, tra cui quattro bambini (uno di loro neonato). I feriti sono stati portati negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

“Alle 23.30 circa del 24 settembre il Comando di Lucca è intervenuto per un incendio a piano terra in una palazzina a tre piani fuori terra in via Corsica, nel quartiere San Vito del capoluogo cittadino. Le tre squadre intervenute hanno evacuato l’edificio portando fuori una dozzina di persone appartenenti a diversi nuclei familiari, tra cui un neonato, che si erano portati sui balconi in attesa dei soccorsi“. A fornire dettagli su quanto accaduto questa notte a Lucca è il comando dei vigili del fuoco. Mentre alcuni di loro mettevano in salvo le persone, “nel frattempo, è stato domato il vasto incendio nell’appartamento al piano terra. Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati rinvenuti due corpi privi di vita. Sul posto è inoltre intervenuto personale del 118 e Polizia di Stato, mentre il Comune di Lucca si è attivato per trovare una sistemazione provvisoria ai residenti per via della provvisoria non fruibilità dell’edificio.

Il sindaco: “Ci stringiamo alle famiglie delle vittime”

“La città di Lucca si stringe attorno alle vittime e alle loro famiglie in questo momento di grande dolore”. Lo scrive sui social Mario Pardini, sindaco di Lucca, a poche ore dall’incendio di un edificio a San Vito, il cui bilancio è di 2 morti e 13 feriti, tra cui una donna di circa 50, ricoverata in gravi condizioni. “Nella notte – spiega il sindaco – un grave incendio ha colpito un edificio residenziale in località San Vito, all’angolo tra Via Bertini e Via Corsica. Il bilancio purtroppo è drammatico: due persone hanno perso la vita. A loro va il nostro pensiero più profondo, ed alle loro famiglie esprimo a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della città di Lucca il cordoglio più sincero. Diverse persone – prosegue Mario Pardini – sono rimaste ferite e trasportate nei presidi ospedalieri di Lucca, Versilia e Pisa. Alla donna trasferita in codice rosso presso l’ospedale di Pisa e a tutti i feriti, compresi i bambini coinvolti, rivolgo l’augurio di una pronta guarigione. I nostri uffici dei Servizi Sociali sono già attivati per garantire supporto e assistenza alle famiglie evacuate”. Il sindaco quindi ringrazia “per la tempestività e la professionalità innanzitutto i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, il personale del 118 Alta Toscana che ha coordinato l’emergenza, la centrale 118 Livorno-Pisa, l’automedica di Lucca, gli equipaggi della Misericordia di Montecarlo, della Croce Verde di Lucca, di Misericordia, Anpas e Croce Rossa Italiana di Lucca e della Versilia, e le Forze dell’Ordine, oltre al Coordinamento Regionale Maxi Emergenze e all’Elisoccorso che sono stati allertati. In tutto sono stati impiegati 9 mezzi di soccorso. Il loro intervento ha permesso di gestire una situazione estremamente complessa”.