Lecce, bambino di 6 anni a scuola con un coltello nello zaino

Un bambino di sei anni è stato trovato con un coltello nello zaino. L’episodio si è verificato giovedì mattina in una scuola elementare di Trepuzzi, in provincia di Lecce. La scoperta sarebbe stata fatta dall’insegnante che ha subito allertato la dirigenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Il sindaco di Trepuzzi: “Il fatto non ci deve lasciare indifferenti”

“Da sindaco intendo rassicurare l’opinione pubblica e i genitori del Comprensivo Scolastico di Trepuzzi. La situazione è sotto controllo ed è seguita con la massima attenzione dalla Direzione scolastica di concerto con i Servizi Sociali del Comune di Trepuzzi e le autorità competenti”. Lo scrive in una nota il sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Maria Taurino.

“Preso atto della delicatezza della vicenda che, voglio ricordare a tutti, coinvolge minori, invito i miei concittadini a non assumere atteggiamenti di allarmismo. Quanto accaduto certamente ci porta ad accendere un faro su un fatto critico che non può e non ci deve lasciare indifferenti, ma al contempo invito tutti a non cadere nel pettegolezzo delle fughe di notizie generate da illazioni o strumentalizzazioni”, ha aggiunto il primo cittadino.

“Le istituzioni preposte sono al lavoro per ricostruire i fatti che hanno caratterizzato questo episodio, intervenendo responsabilmente e nei modi opportuni. Infine, da genitore, comprendo anche lo stato d’animo dei familiari coinvolti e per questo chiedo a tutti la massima prudenza”.