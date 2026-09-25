Genova, 39enne anarchico colpisce funzionario della Digos: arrestato

Un 39enne italiano, appartenente al movimento anarchico, è stato arrestato a Genova per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è ritenuto responsabile delle lesioni a un funzionario della Digos, nel corso degli scontri avvenuti nella serata di ieri in città, al termine di un corteo per la sicurezza e per denunciare situazioni di degrado. In via dei Fanti, un gruppo di circa 30 anarchici, che erano nel loro circolo del centro storico, ha dato vita a un corteo nei pressi di via Fanti d’Italia, dove era giunta la manifestazione contro il degrado.

Per creare un’area di sicurezza tra i due gruppi di manifestanti, è stato schierato il Reparto Mobile. In quel momento, gli anarchici venivano a contatto per qualche minuto con il dispositivo di sicurezza, senza interferire con il deflusso dei manifestanti.

In un ulteriore tentativo di mediazione con gli anarchici, il Funzionario, ricostruisce la questura di Genova, è stato avvicinato dall’arrestato che, improvvisamente, lo ha colpito al volto, causando un trauma cranico giudicato guaribile in 7 giorni e allontanandosi dal luogo dei fatti. Il 39enne è stato trasferito nel carcere di Marassi, mentre sono in corso ulteriori indagini per identificare gli autori di altre condotte violente che hanno provocato lesioni a due operatori del Reparto Mobile di Genova, i quali hanno riportato prognosi rispettivamente di 11 e 40 giorni.