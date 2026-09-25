Dl scuola, flash mob degli studenti in un liceo di Roma: “Basta razzismo, risolvete i problemi”

Flash mob degli studenti del liceo artistico Enzo Rossi di Roma, questa mattina, per protestare contro il dl scuola. I ragazzi, che hanno definito la misura “ddl razzismo”, hanno preparato degli striscioni, su uno di questi si legge “Basta razzismo di Stato. Risolvete i problemi“. Alle 16.30 è previsto un secondo momento di protesta a Montecitorio