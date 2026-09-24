Salerno, 20enne accoltellata alle spalle in strada

La ragazza ha riportato alcune ferite alla nuca e a una mano. E’ caccia all’aggressore

Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle mercoledì sera a Salerno. Il fatto è avvenuto in largo San Tommaso d’Aquino, intorno alle 21.30. A ferire la giovane sarebbe stata un uomo a lei sconosciuto, che l’ha aggredita mentre era da sola.

La ragazza, residente in provincia di Salerno, è stata trasportata in ospedale in codice rosso a causa di alcune ferite alla nuca e a una mano, ma è stata dimessa questa mattina dopo i necessari accertamenti. A dare l’allarme è stato un passante, che ha segnalato alla Polizia la presenza della 20enne ferita. Sul posto è intervenuta una volante della Questura locale. Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e identificare l’autore dell’accoltellamento.

Al vaglio le immagini delle telecamere

Sono al vaglio degli investigatori le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona di largo San Tommaso d’Aquino. La vittima ha poi raccontato agli investigatori di non conoscere l’uomo che l’ha aggredita.

Secondo quanto riferito, mentre passeggiava in largo San Tommaso d’Aquino, sarebbe stata raggiunta alle spalle da una persona a lei sconosciuta, che l’avrebbe colpita con un’arma da taglio, per poi allontanarsi.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulla ragione dell’aggressione e sulle circostanze in cui è maturata. Gli accertamenti sono quindi indirizzati a chiarire se si sia trattato di un tentativo di rapina, di un’aggressione da parte di una persona incontrata casualmente o di un episodio riconducibile ad altre ragioni.