Operaio morto al Colosseo, “Anfiteatro chiuso anche venerdì, il ministro Giuli incontrerà i dipendenti”

Il Colosseo resterà chiuso anche venerdì 25 settembre. La decisione è stata presa in seguito alla morte dell’operaio di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da 10 metri all’Anfiteatro Flavio durante i lavori per il nuovo impianto di illuminazione. Inoltre il ministro della Cultura Alessandro Giuli si riserva di verificare l’indirizzo delle indagini in corso da parte degli inquirenti e di incontrare, assieme ai dirigenti del Mic e al direttore Simone Quilici, i lavoratori e le lavoratrici del parco del Colosseo per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura. Lo si apprende da fonti del ministero della Cultura.

Landini: “La vittima lavorava in subappalto”

Nel frattempo tuona la Cgil e in particolare il segretario generale Maurizio Landini. “La precarietà non è una sfortuna, è legata a forme di lavoro assurde che sono state introdotte. La precarietà uccide. Quel ragazzo morto a 22 anni al Colosseo lavorava in un’azienda in subappalto. Chiediamo da tempo, ci abbiamo fatto un referendum su questa cosa. Questo governo non sta facendo niente, non vuole cambiare nulla”, ha affermato il sindacalista in occasione di un’iniziativa a Palermo.